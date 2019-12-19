Исследователи назвали точную дату вымирания Homo erectus





Когда 40 тысяч лет тому назад мореплаватели отправились на остров Ява, они обнаружили покрытую тропическими лесами землю, изобилующую жизнью. Все же, они не были первыми людьми, которые назвали остров своим домом. Их далекий предок, Homo erectus, жил на этом острове в течение 1,5 миллиона лет. Согласно новому исследованию, человек прямоходящий исчез около 100 тысяч лет тому назад, уже после того, как их родственные популяции вымерли в других частях света. Исследователи применили пять типов радиометрии для тех окаменелостей древних гоминидов, которые были обнаружены в 1930-х годах.Команда пришла к выводу, что кости были похоронены в период между 117 тыс. и 108 тыс. лет тому назад, что является предполагаемой датой исчезновения предка современного человека. Более теплый и влажный климат превратил открытые массивы Явы в густые тропические леса 100 000 лет назад. Археологи предполагают, что Homo erectus изо всех сил пытались выжить в таком преобразованном ландшафте, но не смогли устоять перед вызовами эволюции. Это открытие также предполагает, что следы их ДНК могут пребывать в современном населении Юго-Восточной Азии, благодаря сложному смешению разных групп людей, проживавших в этом регионе.