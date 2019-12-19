"Спасибо девочки": Анна Семенович поблагодарила участниц группы "Блестящие" за 5 лет работы с ними





Анна Семенович показала, как выглядит ее новогодняя елка. В момент съемки праздничного дерева она перевела камеру на телевизор, по которому показывали клип группы "Блестящие" на композицию "А я всё летала". За кадрами Анна Семенович начала подпевать слова песни. Потом она громко заявила, что очень благодарна Ксении Новиковой, Ирине Лукьяновой, Жанне Фриске и Юлии Ковальчук за 5 лет работы в этом музыкальном коллективе. Исполнительница особо отметила, что тогда времена были очень хорошие, хотя весьма безумные, поскольку работы было много.Анна Семенович часто вспоминает то время, когда она была участницей группы "Блестящие". Исполнительница гордится, что была частью именно этого коллектива и смогла выступать на сцене вместе с Юлией Ковальчук, Ксенией Новиковой и Жанной Фриске. Также телеведущая захотела узнать, любят ли ее подписчики группу "Блестящие".