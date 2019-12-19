Valve обновила карту Dota 2 в Новому году





Все локации карты Dota 2 были украшены одновременно с запуском новогоднего события. Так, на карте для тестов расположилась огромная новогодняя елка, здесь же можно увидеть иглу и пингвинов. В этот четверг, 19 декабря, знаменитая студия также объявила старт внутриигрового ивента под названием Frostivus, в котором пользователям будет предложено множество приятных подарков. Кроме того, в игру включили специальную версию с подарками, для получения их игрокам нужно будет добывать победы в обычных нерейтинговых матчмейкингах. Более подробно о событии можно прочитать на официальном сайте игры.