АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили причину облегченного распространения части клеток…
EUR 69.69 USD 62.58
Курс валют на 19.12.2019

Папарацци сделали снимок Шакиры с новым цветом волос

Папарацци сделали фото Шакиры с новым цветом волос, который в действительности более привычен многим поклонникам певицы. Несколько ранее знаменитость появилась на публике в образе брюнетки.

Многие обратили на это внимание, когда Шакира посетила теннисный матч в сопровождении своего супруга. Неподалёку от них расположился король Испании Филипп VI. Тёмно-русая Шакира удивила всех своим новым образом.

При этом несколько дней назад певица была запечатлена на фото с белыми локонами. Снимок Шакиры сделали, когда она покидала салон красоты в Барселоне. Фото показывают, что артистка возвратилась к привычному для своих поклонников стилю.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева провела волшебный вечер с Дмитрием…
Создана мягкая робомуха, способна выжить даже после удара…
Ученые обнаружили причину облегченного распространения части клеток…
Звезда «Дом-2» Анастасия Иванова показала свою грудь после…
Дана Борисова опровергла слухи о том, что она летит на Самуи…
Папарацци сделали снимок Шакиры с новым цветом…
Большая пресс-конференция Владимира Путина: ключевые тезисы президента России за первый…
Названы полезные свойства…
Александр Васильев высоко оценил стиль Кристины…
Актеры из фильма «Гарри Поттер» сделали совместную фотографию в честь…
Российская Toyota RAV4 получит перенастроенный ESP после скандального «лосиного…
Валентина Рубцова пожелала фанатам доброго утра, продемонстрировав стойку на…
Разработчики сообщают о выходе новой версии Linux под названием Mint…
Ученые: Новое открытие позволит экологично улучшить КПД…
Звезда «Дом-2» Мария Кохно разместила в Сети провокационное видео из…
Путин объяснил, с чем связаны сложности «мусорной…
Valve обновила карту Dota 2 в Новому…
Журналисты привезли подарки на большую пресс-конференцию…
Лиза Янковская воссоединилась с Александром…
Назван единственный флагман 2019 года, который так и не получит ночной режим…
Юлия Савичева: "Быть собой — это прежде всего жить свою жизнь и иметь свое…
Исследователи назвали точную дату вымирания Homo…
Александр Серов не желает говорить о своей дочери из-за сложных…
Эксперты составили ТОП-5 недорогих смартфонов 2019…
"Спасибо девочки": Анна Семенович поблагодарила участниц группы "Блестящие" за 5 лет работы с…
«Не могу простить предательства»: Галина Волчек не простила Евгению Евстигнееву…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель мечтает найти вторую…
Экологи рассказали, как выбрать хорошую елку на Новый…
Ученые нашли способ управлять пищевым поведением…
Поклонники Заворотнюк попросили родственников актрисы рассказать о её…
Эксперты рассказали об особенностях СГК ОЦ-14…
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин объявил о совместном проекте с иллюзионистами…
Звезду «Дом-2» Захара Саленко назвали…
Наличие собаки в раннем детстве снижает риск развития шизофрении в…
Стал известен новый порядок замены проржавевших номеров…
Член команды Татьяны Денисовой Кирилл Цыгано стал победителем 6-го сезона популярного шоу…
Врачи назвали полезные овощи при сахарном диабете 2…
Экотехнопарк «Калуга» будет функционировать по передовой…
Ольгу Зарубину развел по Интернету…
В честь наступающего года крысы Марина Газманова украсила новогоднюю елку…
Просмотреть все новости