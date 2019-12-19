Папарацци сделали снимок Шакиры с новым цветом волос
Папарацци сделали фото Шакиры с новым цветом волос, который в действительности более привычен многим поклонникам певицы. Несколько ранее знаменитость появилась на публике в образе брюнетки.
Многие обратили на это внимание, когда Шакира посетила теннисный матч в сопровождении своего супруга. Неподалёку от них расположился король Испании Филипп VI. Тёмно-русая Шакира удивила всех своим новым образом.
При этом несколько дней назад певица была запечатлена на фото с белыми локонами. Снимок Шакиры сделали, когда она покидала салон красоты в Барселоне. Фото показывают, что артистка возвратилась к привычному для своих поклонников стилю.
Многие обратили на это внимание, когда Шакира посетила теннисный матч в сопровождении своего супруга. Неподалёку от них расположился король Испании Филипп VI. Тёмно-русая Шакира удивила всех своим новым образом.
При этом несколько дней назад певица была запечатлена на фото с белыми локонами. Снимок Шакиры сделали, когда она покидала салон красоты в Барселоне. Фото показывают, что артистка возвратилась к привычному для своих поклонников стилю.