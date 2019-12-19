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Александр Серов не желает говорить о своей дочери из-за сложных отношений

Российский артист Александр Серов избегает разговоров о собственной дочери из-за сложных отношений. Отец даже не посетил ее свадьбу, а Мишель после праздничного банкета сразу уехала от него и теперь живет вместе с мужем в центре Москвы.
Александр Серов не желает говорить о своей дочери из-за сложных отношений

По словам Александра Серова, конфликт у них вызван тем, что дочь его «не понимает и не слышит», поэтому говорить он про нее отказывается. Сама 26-летняя Мишель отмечает, что во всем виноват отец, не оставляющий попыток воспитывать ее. Однако дочь продолжает поддерживать отношения с музыкантом. Так, на новогодние праздники она намерена приехать к отцу со своим супругом.

В 2019 году музыкант Александр Серов оказался втянутым в многочисленные скандалы. Две женщины пытались доказать, что являются матерями его детей, а бывшая участница программы «Дом-2» Дарья Друзьяк заявила, что артист часто ее бил и насиловал. Сам Александр Серов отвергал все обвинения, считая, что на его имени просто пытаются нажиться.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:24

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