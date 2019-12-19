«Не могу простить предательства»: Галина Волчек не простила Евгению Евстигнееву измену





Галина Волчек много лет тому назад не могла примириться с предательством супруга Евгения Евстигнеева. Он совершил предательство по отношению к жене, когда их наследнику еще не исполнилось и 3-х лет. Как сообщила режиссер, супруг был замечательным отцом, но дальше мириться с двойными стандартами она не желала.Звезда признается, что выложила тогда супругу правду, после которой жить вместе уже было нельзя. Она спросила, если у него имеется мужество предавать ее, то почему нет смелости рассказать правду. Через несколько лет Евгений Евстигнеев признался, что жена разладила его жизнь своими крайностями.