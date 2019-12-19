«Не могу простить предательства»: Галина Волчек не простила Евгению Евстигнееву измену
Галина Волчек не нашла в себе силы простить измену Евгения Евстигнеева. Она решила, что не сможет жить по двойным стандартам.
Галина Волчек много лет тому назад не могла примириться с предательством супруга Евгения Евстигнеева. Он совершил предательство по отношению к жене, когда их наследнику еще не исполнилось и 3-х лет. Как сообщила режиссер, супруг был замечательным отцом, но дальше мириться с двойными стандартами она не желала.
Звезда признается, что выложила тогда супругу правду, после которой жить вместе уже было нельзя. Она спросила, если у него имеется мужество предавать ее, то почему нет смелости рассказать правду. Через несколько лет Евгений Евстигнеев признался, что жена разладила его жизнь своими крайностями.
Галина Волчек много лет тому назад не могла примириться с предательством супруга Евгения Евстигнеева. Он совершил предательство по отношению к жене, когда их наследнику еще не исполнилось и 3-х лет. Как сообщила режиссер, супруг был замечательным отцом, но дальше мириться с двойными стандартами она не желала.
Звезда признается, что выложила тогда супругу правду, после которой жить вместе уже было нельзя. Она спросила, если у него имеется мужество предавать ее, то почему нет смелости рассказать правду. Через несколько лет Евгений Евстигнеев признался, что жена разладила его жизнь своими крайностями.