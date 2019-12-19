Поклонники Заворотнюк попросили родственников актрисы рассказать о её состоянии





Публикация появилась в группе поддержки Заворотнюк. Родственники актрисы отметили, что желают видеть человечность в людях, а также пригрозили наказанием за проступки. В комментариях к посту многие стали спрашивать о состоянии Заворотнюк и шансах на скорое выздоровление. Ответы дали почти всем, однако никакой конкретной информации не предоставили.Это вызвало негодование подписчиков. От управляющих аккаунтом родственников Заворотнюк потребовали раскрыть текущее состояние актрисы. Россияне отметили, что у них есть право спрашивать о ситуации публичной личности. Некоторые поставили в пример Жанну Фриске, получившую поддержку россиян. После этого обсуждение в комментариях начал разгораться спор подписчиков. Одни говорят о необходимости раскрытия информации, а другие поддерживают уважение личных границ.