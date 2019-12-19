Поклонники Заворотнюк попросили родственников актрисы рассказать о её состоянии
Поклонники Анастасии Заворотнюк попросили родственников актрисы прекратить блокаду информации и рассказать о состоянии знаменитости. В Instagram появилась публикация, на которой запечатлены журналисты, преследующие артистку.
Публикация появилась в группе поддержки Заворотнюк. Родственники актрисы отметили, что желают видеть человечность в людях, а также пригрозили наказанием за проступки. В комментариях к посту многие стали спрашивать о состоянии Заворотнюк и шансах на скорое выздоровление. Ответы дали почти всем, однако никакой конкретной информации не предоставили.
Это вызвало негодование подписчиков. От управляющих аккаунтом родственников Заворотнюк потребовали раскрыть текущее состояние актрисы. Россияне отметили, что у них есть право спрашивать о ситуации публичной личности. Некоторые поставили в пример Жанну Фриске, получившую поддержку россиян. После этого обсуждение в комментариях начал разгораться спор подписчиков. Одни говорят о необходимости раскрытия информации, а другие поддерживают уважение личных границ.
Публикация появилась в группе поддержки Заворотнюк. Родственники актрисы отметили, что желают видеть человечность в людях, а также пригрозили наказанием за проступки. В комментариях к посту многие стали спрашивать о состоянии Заворотнюк и шансах на скорое выздоровление. Ответы дали почти всем, однако никакой конкретной информации не предоставили.
Это вызвало негодование подписчиков. От управляющих аккаунтом родственников Заворотнюк потребовали раскрыть текущее состояние актрисы. Россияне отметили, что у них есть право спрашивать о ситуации публичной личности. Некоторые поставили в пример Жанну Фриске, получившую поддержку россиян. После этого обсуждение в комментариях начал разгораться спор подписчиков. Одни говорят о необходимости раскрытия информации, а другие поддерживают уважение личных границ.