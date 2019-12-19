Эксперты составили ТОП-5 недорогих смартфонов 2019 года





Первое место в списке лучших смартфонов в бюджетном сегменте за 2019 год досталось китайскому Xiaomi Redmi Note 7. Основной причиной роста его популярности стал мощный процессор с 4ГБ оперативной памяти и 6,3-дюймовый IPS-дисплей, который дополнили аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов, быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4 и аудио-разъем USB Type-C. Его стоимость на российском рынке оценена в 14 тысяч рублей, что является выгодным предложением при подобных характеристиках.В рейтинге также значились Samsung Galaxy A30 и Tecno Spark 4. Если особенностью первого гаджета оказался качественный 6,4-дюймовый экран с матрицей Super AMOLED, который подходит для просмотра роликов и требовательных видеоигр, то второй продукт может похвастаться высокая надежность сборки: бренд смог минимизировать браки в глобальных поставках, которые составляют лишь 1,2% от общего числа. Список закрывали Huawei P Smart 2019 с высокопроизводительной камерой и Xiaomi Redmi 7A с чрезвычайно доступной ценой в 7 тысяч рублей.