АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Простой эксперимент с хлебом заставит детей мыть…
EUR 69.69 USD 62.58
Курс валют на 19.12.2019

Эксперты составили ТОП-5 недорогих смартфонов 2019 года

2019 год отличился выходом большого количества смартфонов с низкой ценой и высокой производительностью. Эксперты составили ТОП-5 недорогих гаджетов за прошедшие месяцы.

Первое место в списке лучших смартфонов в бюджетном сегменте за 2019 год досталось китайскому Xiaomi Redmi Note 7. Основной причиной роста его популярности стал мощный процессор с 4ГБ оперативной памяти и 6,3-дюймовый IPS-дисплей, который дополнили аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов, быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4 и аудио-разъем USB Type-C. Его стоимость на российском рынке оценена в 14 тысяч рублей, что является выгодным предложением при подобных характеристиках.

В рейтинге также значились Samsung Galaxy A30 и Tecno Spark 4. Если особенностью первого гаджета оказался качественный 6,4-дюймовый экран с матрицей Super AMOLED, который подходит для просмотра роликов и требовательных видеоигр, то второй продукт может похвастаться высокая надежность сборки: бренд смог минимизировать браки в глобальных поставках, которые составляют лишь 1,2% от общего числа. Список закрывали Huawei P Smart 2019 с высокопроизводительной камерой и Xiaomi Redmi 7A с чрезвычайно доступной ценой в 7 тысяч рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Спасибо девочки": Анна Семенович поблагодарила участниц группы "Блестящие" за 5 лет работы с…
«Не могу простить предательства»: Галина Волчек не простила Евгению Евстигнееву…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель мечтает найти вторую…
Экологи рассказали, как выбрать хорошую елку на Новый…
Ученые нашли способ управлять пищевым поведением…
Поклонники Заворотнюк попросили родственников актрисы рассказать о её…
Эксперты рассказали об особенностях СГК ОЦ-14…
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин объявил о совместном проекте с иллюзионистами…
Звезду «Дом-2» Захара Саленко назвали…
Наличие собаки в раннем детстве снижает риск развития шизофрении в…
Стал известен новый порядок замены проржавевших номеров…
Член команды Татьяны Денисовой Кирилл Цыгано стал победителем 6-го сезона популярного шоу…
Врачи назвали полезные овощи при сахарном диабете 2…
Экотехнопарк «Калуга» будет функционировать по передовой…
Ольгу Зарубину развел по Интернету…
В честь наступающего года крысы Марина Газманова украсила новогоднюю елку…
Российским военным поставили первую партию автоматом…
Ольга Дибцева рассказала о трудных съемках в фильме…
Су-24М и Су-30СМ провели в Крыму учебные воздушные…
Галина Волчек осудила артистов, променявших театр на…
В Mercedes-AMG назвали цену «заряженных» моделей A 45 и CLA 45 для…
Вера Брежнева представила свою новую песню "Время…
Дизайнер объяснила смысл костюма Дейнерис в финальном сезоне «Игры…
Huawei представила в Европе смартфон P Smart Pro с выдвижной…
Доктора сообщили о привычках, приводящих к преждевременному…
Эвелина Бледанс призналась, что она плакала из-за обилия…
Анастасия Костенко намерена встречать Новый год в кругу…
Opel намеревается изменить дизайн линейки…
Алисса Милано празднует свой 47-й день…
Ученые: Ожирение связано с высоким риском развития…
"Храни вас Бог": Андрей Разин поздравил фанатов с праздником Николая…
«Психологически очень сложно»: Данте вступился за родных парализованной Анастасии…
Т-34 отмечает юбилей: раскрыты малоизвестные факты о легендарном советском…
«Я ей не нравилась»: Наталья Подольская рассказала о своих отношениях с Аллой…
Медики перечислили 8 фактов о колоректальном раке — «тихом…
Ольга Кормухина рассказала о роде деятельности 19-летней дочери…
Эксперты сообщили о снижении спроса на услуги Деда Мороза и…
Любовный треугольник Кати Жужи: как Артем Маркелов изменял сразу нескольким…
Лимитированная серия Mitsubishi ASX Black Edition появилась в…
Беременная Софья Эрнст появилась на премьере фильма «Союз…
Просмотреть все новости