Экотехнопарк «Калуга» будет функционировать по передовой системе





В «Калуге» используются современные механизмы защиты экологии и борьбы с бытовым мусором – сортировка и переработка пригодных для вторичного использования отходов. Сначала весь мусор проходит этап обработки, а оставшиеся в процессе части отправляются на хранение. Технологию лично изучили мэр Москвы Сергей Собянин, калужский губернатор Анатолий Артамонов, зампред правительства России Алексей Гордеев.Олег Панкратов, гендиректор оператора проекта, рассказал, что «Калуга» - самый передовой объект по обращению с ТКО 4-5 класса. Речь идет о мусоре, скопившемся от ежедневной деятельности людей. На территории экотехнопарка имеются несколько производственных комплексов, ставших драйвером развития новой индустрии обращения с ТКО. Все системы полностью автоматизированы, поэтому центр управления своевременно получает все данные о работе инженерных систем и в случае необходимости может вмешаться в работу.Специальная комплексная система следит за состоянием экологии и всеми этапами работы комплекса, например, может проверить состояние грунтовых вводы и заметить въезжающий для взвешивания мусоровоз. Суммарная мощность линий составляет миллион отходов в год.Заместитель гендиректора компании «Профземресурс» Геннадий Титов рассказал, что неутилизированные компоненты хранятся на трех площадка-картах площадью в 26,6 га. Их строительство велось с использованием современных технологий, одобренных во всем мире. Первый слой представляет собой не пропускающий влагу бентонитовый мат, второй – толстую пленку ПВХ или геомембрану, третий – трехмерный мат из обклеенных геотекстилем пластиковых сот. В очистные сооружения с двумя модулями производительностью 500 «кубометров» в сутки сливается вся собранная жидкость. После очистки вода попадает в пожарный пруд.Сергей Верхоламочкин из калужской Общественной палаты считает, что предприятие соответствует нормам охраны окружающей среды и подходит для оперативной переработки отходов. С политиком согласны и местные жители, которые раньше покидали Износковский район из-за отсутствия постоянной и хорошо оплачиваемой работы. С открытием «Калуги» территория преобразилась: строятся социальные объекты, дороги, устанавливаются видеокамеры. Школа, расположенная в поселке Шанский Завод, получила спортплощадку с тренажерами и освещение. На работу смогли устроиться 150 человек. При этом персонал может жить в общежитии и получать трехразовое питание.«Раньше мы не могли удержать молодежь, сбегавшую в Обнинск, Калугу, Москву, но сейчас народ видит, что у нас появилось будущее. За 1,5-2 года мы начали получать поступления в бюджет, которых хватает для строительства социальных объектов. Могу, к примеру, выделить среднюю Шанско-Заводскую школу. Конечно, экотехнопарк важен для нас как объект переработки отходов, так как используемые на нем технологии позволяют извлекать из мусора ценные компоненты, такие как металл, стекло, пластик. С таким подходом наша страна сможет избавиться от мусора», - рассказал глава Износковского района Владимир Леонов.