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Экотехнопарк «Калуга» будет функционировать по передовой системе

В Москве с 1 января следующего года стартует новая «мусорная реформа», предусматривающая дуальную систему обращения с ТКО. За пример берется экотехнопарк «Калуга», пишет aif.ru

В «Калуге» используются современные механизмы защиты экологии и борьбы с бытовым мусором – сортировка и переработка пригодных для вторичного использования отходов. Сначала весь мусор проходит этап обработки, а оставшиеся в процессе части отправляются на хранение. Технологию лично изучили мэр Москвы Сергей Собянин, калужский губернатор Анатолий Артамонов, зампред правительства России Алексей Гордеев.
Экотехнопарк «Калуга» будет функционировать по передовой системе

Олег Панкратов, гендиректор оператора проекта, рассказал, что «Калуга» - самый передовой объект по обращению с ТКО 4-5 класса. Речь идет о мусоре, скопившемся от ежедневной деятельности людей. На территории экотехнопарка имеются несколько производственных комплексов, ставших драйвером развития новой индустрии обращения с ТКО. Все системы полностью автоматизированы, поэтому центр управления своевременно получает все данные о работе инженерных систем и в случае необходимости может вмешаться в работу.

Специальная комплексная система следит за состоянием экологии и всеми этапами работы комплекса, например, может проверить состояние грунтовых вводы и заметить въезжающий для взвешивания мусоровоз. Суммарная мощность линий составляет миллион отходов в год.

Заместитель гендиректора компании «Профземресурс» Геннадий Титов рассказал, что неутилизированные компоненты хранятся на трех площадка-картах площадью в 26,6 га. Их строительство велось с использованием современных технологий, одобренных во всем мире. Первый слой представляет собой не пропускающий влагу бентонитовый мат, второй – толстую пленку ПВХ или геомембрану, третий – трехмерный мат из обклеенных геотекстилем пластиковых сот. В очистные сооружения с двумя модулями производительностью 500 «кубометров» в сутки сливается вся собранная жидкость. После очистки вода попадает в пожарный пруд.

Сергей Верхоламочкин из калужской Общественной палаты считает, что предприятие соответствует нормам охраны окружающей среды и подходит для оперативной переработки отходов. С политиком согласны и местные жители, которые раньше покидали Износковский район из-за отсутствия постоянной и хорошо оплачиваемой работы. С открытием «Калуги» территория преобразилась: строятся социальные объекты, дороги, устанавливаются видеокамеры. Школа, расположенная в поселке Шанский Завод, получила спортплощадку с тренажерами и освещение. На работу смогли устроиться 150 человек. При этом персонал может жить в общежитии и получать трехразовое питание.

«Раньше мы не могли удержать молодежь, сбегавшую в Обнинск, Калугу, Москву, но сейчас народ видит, что у нас появилось будущее. За 1,5-2 года мы начали получать поступления в бюджет, которых хватает для строительства социальных объектов. Могу, к примеру, выделить среднюю Шанско-Заводскую школу. Конечно, экотехнопарк важен для нас как объект переработки отходов, так как используемые на нем технологии позволяют извлекать из мусора ценные компоненты, такие как металл, стекло, пластик. С таким подходом наша страна сможет избавиться от мусора», - рассказал глава Износковского района Владимир Леонов.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:25

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