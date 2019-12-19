Звезду «Дом-2» Захара Саленко назвали "маньяком"

Зрителям проекта «Дом-2» поведение звезды шоу Захара Саленко все больше не нравится. В итоге об этом они начали писать в Instagram. В Сети буквально по секундам разбирают видео, где он трогает свою девушку и никак не реагирует на ее просьбы отстать.Фанаты уверены, что Захар Саленко продолжает издеваться над Яной Шафеевой. Нервы у Яны не выдержали, и она сначала начала просто плакать, а потом и сильно истерить. В тот момент, когда Шафеева пыталась покинуть ванную комнату, ей даже пришлось броситься на молодого человека с кулаками.После того, как зрители увидели все происходящее, они дали совет продюсерам шоу отправить Захара Саленко к врачу, ведь у него явно проблемы с психикой.Большинство подчеркнули, что он специально провоцирует Яну и морально давит на нее. Были и те, кто отметил, что подобное поведение недопустимо для мужчины, и посоветовали убрать его из эфиров.