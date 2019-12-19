Экологи рассказали, как выбрать хорошую елку на Новый год





Как оказалось, с искусственной елкой у покупателей возникает значительно меньше хлопот, более того, это изделие можно использовать многократно и впоследствии сдать на переработку. Впрочем, некоторые специалисты при этом отмечают, что главным преимуществом живой елки является ее экологичность. Важно лишь покупать ее у сертифицированных продавцов, которые торгуют деревьями, специально выращенными для Нового года. Кроме того, после использования живой елки ее также лучше не выбрасывать, а сдать в специальный пункт приема.«В Москве и Подмосковье подобные пункты уже организованы. Покупать елки с рук не стоит. Альтернативой может стать букет из еловых веток, собранных с упавших деревьев. А вот при выборе искусственной елки лучше всего отдать предпочтение очень качественному изделию, которое сможет прослужить не менее полутора десятков лет», - отмечают эксперты.