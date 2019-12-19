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Ученые нашли способ управлять пищевым поведением человека

Специалисты разработали метод, который сделает возможным управление пищевым поведением людей. Он создан учеными и имеет название «Лаборатория пищевой 3D-печати».

«Лаборатория пищевой 3D-печати» – специальная площадка для коммуникаций, подготовки групп, осуществления разнообразных проектов в области новейших технологий производства пищевых продуктов. Расширение такой спецтехнологии ускоряет процесс формирования пищи и дает возможность управления ее характеристиками: калориями, густотой, жирностью. Это позволяет откорректировать ощущение сытости, а также влияние на здоровье людей.

Глава проекта заявил, что спецификой занятий становится применение формата для образования в различных направлениях. Создатели уже определились с предметной областью и организовали группы в пищевой 3D-печати.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:03

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