Ученые нашли способ управлять пищевым поведением человека





«Лаборатория пищевой 3D-печати» – специальная площадка для коммуникаций, подготовки групп, осуществления разнообразных проектов в области новейших технологий производства пищевых продуктов. Расширение такой спецтехнологии ускоряет процесс формирования пищи и дает возможность управления ее характеристиками: калориями, густотой, жирностью. Это позволяет откорректировать ощущение сытости, а также влияние на здоровье людей.Глава проекта заявил, что спецификой занятий становится применение формата для образования в различных направлениях. Создатели уже определились с предметной областью и организовали группы в пищевой 3D-печати.