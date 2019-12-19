Член команды Татьяны Денисовой Кирилл Цыгано стал победителем 6-го сезона популярного шоу «Танцы»





Как сообщает «СтарХит», Цыганов подготовил к финалу несколько довольно сложных с технической точки зрения номеров, которые не оставили равнодушными, ни зрителей, ни наставников. Второе место в шоу занял член команды Егора Дружинина Герман Ромазанов, а замкнул тройку лидеров коллектив под названием Drama Kings, наставником которого также была Денисова. Примечательно, что сам победитель ранее признавался в том, что давно мечтал принять участие в проекте. А, оказавшись в шоу, Цыганов постоянно благодарил зрителей за оказанную ему поддержку.К слову, довольными результатом финальных выступлений оказались и многочисленные болельщики, которые тут же поспешили высказать в адрес победителей свои поздравления. Впрочем, не обошлось без тех, кто итогами очередного сезона остался недоволен. К примеру, некоторые поклонники высказали мнение о том, что конкурсанты из команды Мигеля были засужены – они, напомним, завоевали 4 и 5 места по итогам финала.