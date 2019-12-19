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Создана мягкая робомуха, способна выжить даже после удара мухобойкой

Ученые представили широкой публике две версии нового мягкого робота, получившего название DEAnsect. Самая первая версия этого устройства является максимально прочной и внешне напоминает муху или стрекозу. Отмечается, что робомуха способна выжить даже после удара мухобойкой.
Создана мягкая робомуха, способна выжить даже после удара мухобойкой

Все части тела роботизированного насекомого соединены друг с другом с использованием очень тонких проводов. Это позволяет без опасений сжимать робомуху в ладони, складывать его и даже бить мухобойкой – он уцелеет в любом случае. А вот вторая версия разработки напрочь лишена каких-либо проводов и способна передвигаться автономно. Устройство весит всего 1 грамм, а его электронные части вместе с миниатюрной аккумуляторной батареей установлены на так называемой спине сверху.

«На данный момент разрабатывается неуправляемая и полностью мягкая версия такого робота. В будущем планируется установить на роботизированных насекомых новые излучатели сигнала с датчиками, чтобы дать им возможность напрямую контактировать друг с другом», - отмечают авторы этого изобретения.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:50

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