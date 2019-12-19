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Эксперты рассказали об особенностях СГК ОЦ-14 «Гроза»

ОЦ-14 «Гроза» являлся передовым стрелково-гранатным комплексом во время Чеченской войны. Эксперты рассказали об особенностях отечественного СГК, и почему он не стал популярным.

Первая чеченская война стала трагедией для многих граждан РФ, неся с собой тысячи жертв и множество разрушений. На то время испытывалось большое количество передового вооружения, примечательным из которых стал автомат-гранатомет ОЦ-14 «Гроза». Этот небольшой СГК стал преемником нового ОЦ-12 «Тисс», который, в свою очередь, построили на базе охотничьей винтовки АКС-74У в 1990 году. Разработанный по схеме булл-пап, это огнестрельное оружие использовало подствольный ГП-25 «Костёр», который должен был сделать ОЦ-14 универсальным средством для российских солдат. Несмотря на высокие технические характеристики и возможность установки многочисленных тактических аксессуаров, автомат не приобрел широкого распространения.

Это было связано с недостатками патронов калибра 7.62х39 мм и 9х39 мм, которые противоречили областям применения ОЦ-14. Первый боеприпас не был подходящим для боя в закрытых помещениях, поскольку подвергался рикошету. Второй же стал совершенно неудобным для перезарядки, что подтвердило применение СГК в реальных боевых условиях. Невозможность использования левшами, образование газового облака после выстрела и нужда в переводе переключателя между стрелковым и гранатометным режимом создали «Грозе» дурную репутацию среди отечественных ВС. Комплекс еще некоторое время пребывал на вооружении спецсил МВД РФ, но впоследствии от него отказались полностью.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:52

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