Эксперты рассказали об особенностях СГК ОЦ-14 «Гроза»
ОЦ-14 «Гроза» являлся передовым стрелково-гранатным комплексом во время Чеченской войны. Эксперты рассказали об особенностях отечественного СГК, и почему он не стал популярным.
Первая чеченская война стала трагедией для многих граждан РФ, неся с собой тысячи жертв и множество разрушений. На то время испытывалось большое количество передового вооружения, примечательным из которых стал автомат-гранатомет ОЦ-14 «Гроза». Этот небольшой СГК стал преемником нового ОЦ-12 «Тисс», который, в свою очередь, построили на базе охотничьей винтовки АКС-74У в 1990 году. Разработанный по схеме булл-пап, это огнестрельное оружие использовало подствольный ГП-25 «Костёр», который должен был сделать ОЦ-14 универсальным средством для российских солдат. Несмотря на высокие технические характеристики и возможность установки многочисленных тактических аксессуаров, автомат не приобрел широкого распространения.
Это было связано с недостатками патронов калибра 7.62х39 мм и 9х39 мм, которые противоречили областям применения ОЦ-14. Первый боеприпас не был подходящим для боя в закрытых помещениях, поскольку подвергался рикошету. Второй же стал совершенно неудобным для перезарядки, что подтвердило применение СГК в реальных боевых условиях. Невозможность использования левшами, образование газового облака после выстрела и нужда в переводе переключателя между стрелковым и гранатометным режимом создали «Грозе» дурную репутацию среди отечественных ВС. Комплекс еще некоторое время пребывал на вооружении спецсил МВД РФ, но впоследствии от него отказались полностью.
Первая чеченская война стала трагедией для многих граждан РФ, неся с собой тысячи жертв и множество разрушений. На то время испытывалось большое количество передового вооружения, примечательным из которых стал автомат-гранатомет ОЦ-14 «Гроза». Этот небольшой СГК стал преемником нового ОЦ-12 «Тисс», который, в свою очередь, построили на базе охотничьей винтовки АКС-74У в 1990 году. Разработанный по схеме булл-пап, это огнестрельное оружие использовало подствольный ГП-25 «Костёр», который должен был сделать ОЦ-14 универсальным средством для российских солдат. Несмотря на высокие технические характеристики и возможность установки многочисленных тактических аксессуаров, автомат не приобрел широкого распространения.
Это было связано с недостатками патронов калибра 7.62х39 мм и 9х39 мм, которые противоречили областям применения ОЦ-14. Первый боеприпас не был подходящим для боя в закрытых помещениях, поскольку подвергался рикошету. Второй же стал совершенно неудобным для перезарядки, что подтвердило применение СГК в реальных боевых условиях. Невозможность использования левшами, образование газового облака после выстрела и нужда в переводе переключателя между стрелковым и гранатометным режимом создали «Грозе» дурную репутацию среди отечественных ВС. Комплекс еще некоторое время пребывал на вооружении спецсил МВД РФ, но впоследствии от него отказались полностью.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:52