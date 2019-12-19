Наличие собаки в раннем детстве снижает риск развития шизофрении в будущем





Как показали результаты исследования, проведенного учеными из США, присутствие в семье собаки с раннего возраста ребенка, может принести его психическому здоровью немало пользы, прежде всего, заметно снизив риски развития шизофрении в будущем. «Серьезные расстройства психики часто связаны с изменениями иммунитета, вызванными воздействием окружающей среды в раннем детстве и, поскольку домашние питомцы часто становятся одними из первых животных, с которыми ребенок имеет тесный контакт, было решено установить возможное их влияние», - утверждают авторы исследования. В своей работе американские ученые проверили взаимосвязь между воздействием домашних котов и собак на протяжении первых 12 лет жизни и последующей постановкой таких диагнозов, как биполярное расстройство и шизофрения.Ученые были заметно удивлены, зафиксировав заметное снижение риска развития этого заболевания у людей, если они в раннем детстве контактировали с собакой. А вот связи с биполярным расстройством и контактами с котами или собаками выявлено не было. Более того, у тех, кто в раннем возрасте контактировал с котами, специалисты выявили незначительное увеличение риска развития обоих исследуемых заболеваний в старшем возрасте.