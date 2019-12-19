Названы полезные свойства брокколи





В состав брокколи входят вещества, защищающие от болезней двенадцатиперстной кишки и желудка. В некоторых случаях, когда не помогает антибактериальная терапия, прибегают к использованию спаржевой капусты. Из-за высокого содержания калия ее включают в свой рацион люди с повышенным давлением. Кроме того, брокколи обладает противораковыми свойствами, нормализует уровень сахара в крови и ослабляет симптомы аутизма.По словам экспертов, брокколи не теряет свои свойства, если овощи обрабатывать паром в течение нескольких минут. Все остальные способы приготовления снижают полезные качества. Для усиления целебных свойств в блюдо из спаржевой капусты иногда добавляется соус васаби.