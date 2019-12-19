Стал известен новый порядок замены проржавевших номеров автомобилей





Согласно установленной процедуре, в случае выявления нечитаемых идентификаторов на автомобилях, их владельцам будет предписана установка на кузов и раму специальных пломб или печатей. Эта мера, как считают авторы постановления, нужно для исключения рисков мошенничества. В таких случаях документы на транспортное средство должны быть отправлены в ОВД, сотрудники которого сначала назначат криминалистическую экспертизу, а после будут принимать решение о нанесении на раму и кузов специальной маркировки.Далее автовладельцы будут вынуждены отправиться в органы сертификации или к специалистам аккредитованной испытательной лаборатории, в распоряжении которых имеется специальное оборудование в виде автоматического маркиратора. С помощью этого устройства номер на раму и другие части кузова наносится в одном из легкодоступных мест. После проведения маркировки придется также вносить изменения в ПТС и получить в автоинспекции новое свидетельство.Примечателен и тот факт, что эта обязательная процедура будет платной, однако о ее стоимости точных данных пока нет. По оценкам экспертов, речь может идти о сумме в пределах 5-20 тысяч рублей. Однако не стоит исключать, что правительство впоследствии предусмотрит и предельный размер тарифа, во избежание манипуляций с ценами.