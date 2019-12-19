Ольгу Зарубину развел по Интернету жених-аферист





Помимо разочарования знаменитости грозил финансовый ущерб, однако её дочь Кира, рождённая в браке с Александром Малининым, помогла избежать негативного сценария. Артистка переписывалась с неким мужчиной, который назвался Георгием Делиевым, известным россиянам по участию в проекте «Маски-шоу»., - сообщила Зарубина.В какой-то момент она почти поверила в огромную симпатию со стороны неизвестного. Общение продолжалось ежедневно, а певица стала участвовать в обсуждении жизни нового знакомого. Мужчина дал обещание отвезти Ольгу Зарубину в Японию, Турцию, а затем неожиданно заболел и якобы очень сильно нуждался в некой сумме денег. Дочь певицы заметила подозрительную ситуацию. Она рекомендовала взять телефон у интернет-ухажера, однако тот отказался предоставлять его. После этого она занялась поисками анкеты настоящего Делиева. Как оказалось, тот проживает в Нью-Йорке и не участвует в переписке с другими людьми.