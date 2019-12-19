Ольга Дибцева рассказала о трудных съемках в фильме «Холоп»





Ольга Дибцева поделилась моментами съемок нового фильма «Холоп». Она рассказала, что декорации были построены в безлюдном месте, для перекусов одно кафе, в котором лишь три блюда. Съемки продолжались 12-16 часов, а режиссер очень требователен. К тому же исторические съемки - процесс сложный, было много трюков.Актриса вспоминает, как в одном эпизоде, который сняли за 6 или 8 дублей, ей приходилось купаться в холодном озере, еще и показывать страсть. Она хорошо сработалась с Милошем Биковичем, так как он не только профессиональный актер, но и хороший человек. С Кириллом Нагиевым в фильме проходит любовная линия, а с Иваном Охлобыстиным Ольга Дибцева уже работала ранее.Напомним, что действия кинокартины «Холоп» разворачиваются в XIX веке. Молодой мажор попал в прошлое, где стал простым холопом, чистил хлев и выполнял грязную работу.