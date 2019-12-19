Вера Брежнева представила свою новую песню "Время летать"





Многие звезды российского шоу-бизнеса выпускают новые клипы и композиции перед новым годом. Вера Брежнева одна из тех, кто решил порадовать поклонников перед праздниками. Сегодня певица поделилась несколькими фрагментами из своей новой песни "Время летать". Исполнительница в Instagram Stories показала фотографию звездного неба, на котором написано название ее композиции. В песне говорится о том, что было бы хорошо оставить все проблемы в прошлом, начать новый этап в жизни и постоянно мечтать.Также Вера Брежнева сообщила, что у нее уже новогоднее настроение, и она хочет им поделиться со своими преданными поклонниками. Исполнительница ждала момента, когда сможет представить свою новую композицию "Время летать" фанатам, что бы быть с ними на "одной волне".