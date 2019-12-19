Врачи назвали полезные овощи при сахарном диабете 2 типа





Как сообщают российские диетологи, в рационе диабетиков должны присутствовать блюда, богатые клетчаткой и нитратами. Кроме того, полезной может стать пища, позволяющая усваивать сахар как можно медленнее. Стоит избегать диет с высоким гликемическим индексом, способствующих ухудшению состояния поджелудочной железы. Поэтому важно ограничить употребление картофеля, сладостей, алкоголя и других продуктов, содержащих большое количество углеводов. Существует несколько овощей, рекомендуемых к включению в ежедневное питание для людей, страдающих от диабета 2 типа.К таковым относятся артишоки, спаржа, брокколи, цветная капуста, сельдерей, шпинат и зеленая фасоль. Кроме зелени, нужно обратить внимание и на авокадо, свеклу, баклажаны, морковь и кукурузу. Последние содержат много белка и потому позволяют диабетику чувствовать себя сытым намного дольше без резких всплесков сахара в крови. А вот нитраты, которые можно найти в рукколе, бобовых и ревене - помогут снижении кровяного давления и улучшении кровоснабжения, функции которых часто нарушаются во время болезней поджелудочной железы.