Российским военным поставили первую партию автоматом АДС





«Освоено производство двухсредного автомата АДС. На минувшей неделе была отгружена первая партия этого оружия в рамках исполнения гособоронзаказа», - отметили в пресс-службе компании. Сообщается, что новинка создана для подразделений специального назначения. До ее появления боевые пловцы были вынуждены брать с собой две единицы стрелкового оружия: АК для ведения боя на открытом воздухе и АПС – для подводной стрельбы. Применение нового автомата, как отмечают в компании, позволит существенно снизить весовую нагрузку на боевых пловцов.«В первую опытную эксплуатацию образцы автомата АДС были направлены еще несколько лет тому назад. По итогам их тестирования были произведены некоторые доработки, которые направлены на повышение, прежде всего, удобства оружия при эксплуатации», - отмечают в «дочке» госкорпорации.