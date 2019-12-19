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Анастасия Костенко намерена встречать Новый год в кругу семьи

Анастасия Костенко поделилась информацией со своими фанатами о том, как собирается встречать Новый год. Она отметила, что этот праздник планирует провести в кругу семьи.

Анастасия Костенко намерена встречать Новый год в кругу семьи

Анастасия Костенко рассказала, что самый главный праздник ждет с нетерпением. Так, модель подчеркнула, что до события еще практически две недели, но она уже ждет этот день. Девушка отметила, что очень любит делать подарки и давно никому ничего не дарила индивидуально, а это хороший повод вспомнить традицию.

Пользователи Сети поставили Анастасии Костенко множество лайков и тут же принялись комментировать эту запись.

Так, большинство поддержали Анастасию Костенко в том, что этот вечер ей лучше провести все-таки дома, ведь она находится в положении. Однако нашлись и те, кто тут же посмеялся и отметил, что вообще делать можно в такой праздник дома.

Некоторые даже отметили, что у Тарасовых настолько серьезные проблемы с деньгами, что им в праздник придется остаться дома. На весь негатив, который обрушился в ее сторону, Анастасия Костенко никак реагировать не стала.


Свою версию пользователи Сети решили подтвердить и тем фактом, что Дмитрий Тарасов ранее ездил на метро, и хотя сам футболист свой поступок связал с удобством, многие решили, он так поступил из-за нехватки средств и отсутствия работы.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:35

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