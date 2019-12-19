АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Простой эксперимент с хлебом заставит детей мыть…
EUR 69.69 USD 62.58
Курс валют на 19.12.2019

Галина Волчек осудила артистов, променявших театр на кино

Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник», осудила артистов, которые променяли театр на кино. Она заявила, что ей больно это видеть.
Галина Волчек осудила артистов, променявших театр на кино

Галина Волчек негативно отозвалась о тех артистах, которые отказываются от работ в театре, после поступления выгодных предложений о съемках в фильмах или сериалах, а из-за этого нарушается график репетиций, что неблагоприятно сказывается на рабочем процессе.

Режиссер заявляет, что актеров покупают по дешевке, а ей очень больно такое видеть. После предложений они не думают, что после их ухода театру приходится вертеться волчком для организаций репетиций. Галина Волчек думает, что люди уходят не во имя искусства, а за деньгами. Она считает, что после такого поступка очень тяжело восстановить свое имя в театре, так как репутацию потерять легко.

Напомним, что своим артистам Галина Волчек очень помогает. Она оказывает помощь не только им, но и простым рабочим даже в личных ситуациях.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Спасибо девочки": Анна Семенович поблагодарила участниц группы "Блестящие" за 5 лет работы с…
«Не могу простить предательства»: Галина Волчек не простила Евгению Евстигнееву…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель мечтает найти вторую…
Экологи рассказали, как выбрать хорошую елку на Новый…
Ученые нашли способ управлять пищевым поведением…
Поклонники Заворотнюк попросили родственников актрисы рассказать о её…
Эксперты рассказали об особенностях СГК ОЦ-14…
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин объявил о совместном проекте с иллюзионистами…
Звезду «Дом-2» Захара Саленко назвали…
Наличие собаки в раннем детстве снижает риск развития шизофрении в…
Стал известен новый порядок замены проржавевших номеров…
Член команды Татьяны Денисовой Кирилл Цыгано стал победителем 6-го сезона популярного шоу…
Врачи назвали полезные овощи при сахарном диабете 2…
Экотехнопарк «Калуга» будет функционировать по передовой…
Ольгу Зарубину развел по Интернету…
В честь наступающего года крысы Марина Газманова украсила новогоднюю елку…
Российским военным поставили первую партию автоматом…
Ольга Дибцева рассказала о трудных съемках в фильме…
Су-24М и Су-30СМ провели в Крыму учебные воздушные…
Галина Волчек осудила артистов, променявших театр на…
В Mercedes-AMG назвали цену «заряженных» моделей A 45 и CLA 45 для…
Вера Брежнева представила свою новую песню "Время…
Дизайнер объяснила смысл костюма Дейнерис в финальном сезоне «Игры…
Huawei представила в Европе смартфон P Smart Pro с выдвижной…
Доктора сообщили о привычках, приводящих к преждевременному…
Эвелина Бледанс призналась, что она плакала из-за обилия…
Анастасия Костенко намерена встречать Новый год в кругу…
Opel намеревается изменить дизайн линейки…
Алисса Милано празднует свой 47-й день…
Ученые: Ожирение связано с высоким риском развития…
"Храни вас Бог": Андрей Разин поздравил фанатов с праздником Николая…
«Психологически очень сложно»: Данте вступился за родных парализованной Анастасии…
Т-34 отмечает юбилей: раскрыты малоизвестные факты о легендарном советском…
«Я ей не нравилась»: Наталья Подольская рассказала о своих отношениях с Аллой…
Медики перечислили 8 фактов о колоректальном раке — «тихом…
Ольга Кормухина рассказала о роде деятельности 19-летней дочери…
Эксперты сообщили о снижении спроса на услуги Деда Мороза и…
Любовный треугольник Кати Жужи: как Артем Маркелов изменял сразу нескольким…
Лимитированная серия Mitsubishi ASX Black Edition появилась в…
Беременная Софья Эрнст появилась на премьере фильма «Союз…
Просмотреть все новости