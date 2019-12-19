Галина Волчек осудила артистов, променявших театр на кино
Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник», осудила артистов, которые променяли театр на кино. Она заявила, что ей больно это видеть.
Галина Волчек негативно отозвалась о тех артистах, которые отказываются от работ в театре, после поступления выгодных предложений о съемках в фильмах или сериалах, а из-за этого нарушается график репетиций, что неблагоприятно сказывается на рабочем процессе.
Режиссер заявляет, что актеров покупают по дешевке, а ей очень больно такое видеть. После предложений они не думают, что после их ухода театру приходится вертеться волчком для организаций репетиций. Галина Волчек думает, что люди уходят не во имя искусства, а за деньгами. Она считает, что после такого поступка очень тяжело восстановить свое имя в театре, так как репутацию потерять легко.
Напомним, что своим артистам Галина Волчек очень помогает. Она оказывает помощь не только им, но и простым рабочим даже в личных ситуациях.
Галина Волчек негативно отозвалась о тех артистах, которые отказываются от работ в театре, после поступления выгодных предложений о съемках в фильмах или сериалах, а из-за этого нарушается график репетиций, что неблагоприятно сказывается на рабочем процессе.
Режиссер заявляет, что актеров покупают по дешевке, а ей очень больно такое видеть. После предложений они не думают, что после их ухода театру приходится вертеться волчком для организаций репетиций. Галина Волчек думает, что люди уходят не во имя искусства, а за деньгами. Она считает, что после такого поступка очень тяжело восстановить свое имя в театре, так как репутацию потерять легко.
Напомним, что своим артистам Галина Волчек очень помогает. Она оказывает помощь не только им, но и простым рабочим даже в личных ситуациях.