Галина Волчек осудила артистов, променявших театр на кино





Галина Волчек негативно отозвалась о тех артистах, которые отказываются от работ в театре, после поступления выгодных предложений о съемках в фильмах или сериалах, а из-за этого нарушается график репетиций, что неблагоприятно сказывается на рабочем процессе.Режиссер заявляет, что актеров покупают по дешевке, а ей очень больно такое видеть. После предложений они не думают, что после их ухода театру приходится вертеться волчком для организаций репетиций. Галина Волчек думает, что люди уходят не во имя искусства, а за деньгами. Она считает, что после такого поступка очень тяжело восстановить свое имя в театре, так как репутацию потерять легко.Напомним, что своим артистам Галина Волчек очень помогает. Она оказывает помощь не только им, но и простым рабочим даже в личных ситуациях.