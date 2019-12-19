Су-24М и Су-30СМ провели в Крыму учебные воздушные бои





«Пилоты за штурвалами бомбардировщиков серии Су-24М и истребителей многоцелевого применения Су-30СМ приняли участие в воздушных дуэлях в небе над Крымским полуостровом. Пилоты выполняли полеты как по одиночным полетным планам, так и в составе пар или звеньев, попутно отрабатывая ряд сложных пилотажных элементов», - приводит агентство сообщение флота.Отмечается, что всего в выполнении учебных боевых задач во время проведения этих маневров приняли участие шесть воздушных судов, состоящих на вооружении полков ПВО и морской авиации. Самолеты пилотировались молодыми российскими летчиками, которые еще совсем недавно стали выпускниками профильных вузов Министерства обороны страны.