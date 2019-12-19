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В Mercedes-AMG назвали цену «заряженных» моделей A 45 и CLA 45 для России

Отечественные дилеры сообщают об открытии заказов на новейшие версии хэтчбеков и седанов от Mercedes-AMG. В самой компании назвали цену «заряженных» моделей A 45 и CLA 45 для России.

Хотя глобальный выход в продажу автомобилей Mercedes-AMG A 45 и CLA 45 состоялся еще летом, бренд лишь сейчас объявил о начале реализации «заряженных» автомобилей на российском рынке. Обе новинки выйдут в комплектации «Особая серия», которая включает в себя обивку сидений и заднего дивана кожзамом, многофункциональный руль, алюминиевые накладки на педали и многое другое. В наличии есть также два 10-дюймовых дисплея, предназначенных для просмотра работы двигателя и информационно-развлекательного контента. Приятным дополнением для клиентов станет парктроник, GPS-навигатор, климат-контроль и светодиодные фары с 19-дюймовыми колесными дисками.

Что касается технических характеристик, то оба автомобиля оснащены 2-литровым турбодвигателем мощностью 421 л. с. вместе с роботизированной 8-ступенчатой КПП AMG Speedshift DCT-8G. Приобрести модели можно лишь в полноприводном варианте. Известно, что стоимость Mercedes-AMG A 45 S составляет около 4,4 млн рублей, а CLA 45 S — 4,5 млн рублей. Стоит отметить, что базовые версии этих линеек не будут продаваться в России.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:55

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