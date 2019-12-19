"Храни вас Бог": Андрей Разин поздравил фанатов с праздником Николая Чудотворца

Андрей Разин напомнил своим подписчикам в социальных сетях, что сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых святых в христианстве, покровителем путешественников и невинно осуждённых. Также в комментарии к посту в Instagram продюсер музыкальной группы "Ласковый май" отметил, что до нынешних дней дошло много свидетельств праведной жизни и помощи людям, которую оказывал этот святой. Андрей Разин пожелал своим преданным поклонникам, что бы в этот день Николай Чудотворец помог преодолеть все невзгоды и проблемы.В честь праздника известный продюсер опубликовал икону Николая Чудотворца. В конце своего поста он написал: "Храни вас Бог". Подписчики поблагодарили Андрея Разина за поздравления и пожелали мира и добра его дому. Публикация уже набрала большое количество лайков.