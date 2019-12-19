Дизайнер объяснила смысл костюма Дейнерис в финальном сезоне «Игры престолов»
Дизайнер, создавшая костюм Дейнерис для финального сезона сериала «Игра престолов», рассказала о его символизме. Догадливые зрители могли заранее узнать, что изящная белая шубка является намеком на ее нарастающее безумие.
Как пишет информационно-аналитический журнал «Слово и Дело», художница по костюмам сериала «Игра Престолов» Мишель Клэптон изначально планировала создать практичную одежду для Дейнерис. По сюжету она попадала на Север, где климат существенно отличается от южных регионов, поэтому шуба должна была защищать ее от холода.
Но позднее дизайнер поняла, что одежда может стать не только средством для защиты, но и символом нарастающего безумия. Поэтому был выбран белый цвет, подчеркивавший одновременно чистоту и холодность Дейнерис. Художница пыталась сделать так, чтобы приземлившаяся на драконе Дейнерис выглядела, как «ангел милосердия», каковым она себя в тот момент представляла.
Как пишет информационно-аналитический журнал «Слово и Дело», художница по костюмам сериала «Игра Престолов» Мишель Клэптон изначально планировала создать практичную одежду для Дейнерис. По сюжету она попадала на Север, где климат существенно отличается от южных регионов, поэтому шуба должна была защищать ее от холода.
Но позднее дизайнер поняла, что одежда может стать не только средством для защиты, но и символом нарастающего безумия. Поэтому был выбран белый цвет, подчеркивавший одновременно чистоту и холодность Дейнерис. Художница пыталась сделать так, чтобы приземлившаяся на драконе Дейнерис выглядела, как «ангел милосердия», каковым она себя в тот момент представляла.