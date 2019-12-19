АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Простой эксперимент с хлебом заставит детей мыть…
EUR 69.69 USD 62.58
Курс валют на 19.12.2019

Дизайнер объяснила смысл костюма Дейнерис в финальном сезоне «Игры престолов»

Дизайнер, создавшая костюм Дейнерис для финального сезона сериала «Игра престолов», рассказала о его символизме. Догадливые зрители могли заранее узнать, что изящная белая шубка является намеком на ее нарастающее безумие.

Как пишет информационно-аналитический журнал «Слово и Дело», художница по костюмам сериала «Игра Престолов» Мишель Клэптон изначально планировала создать практичную одежду для Дейнерис. По сюжету она попадала на Север, где климат существенно отличается от южных регионов, поэтому шуба должна была защищать ее от холода.

Но позднее дизайнер поняла, что одежда может стать не только средством для защиты, но и символом нарастающего безумия. Поэтому был выбран белый цвет, подчеркивавший одновременно чистоту и холодность Дейнерис. Художница пыталась сделать так, чтобы приземлившаяся на драконе Дейнерис выглядела, как «ангел милосердия», каковым она себя в тот момент представляла.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Mercedes-AMG назвали цену «заряженных» моделей A 45 и CLA 45 для…
Вера Брежнева представила свою новую песню "Время…
Дизайнер объяснила смысл костюма Дейнерис в финальном сезоне «Игры…
Huawei представила в Европе смартфон P Smart Pro с выдвижной…
Доктора сообщили о привычках, приводящих к преждевременному…
Эвелина Бледанс призналась, что она плакала из-за обилия…
Анастасия Костенко намерена встречать Новый год в кругу…
Opel намеревается изменить дизайн линейки…
Алисса Милано празднует свой 47-й день…
Ученые: Ожирение связано с высоким риском развития…
"Храни вас Бог": Андрей Разин поздравил фанатов с праздником Николая…
«Психологически очень сложно»: Данте вступился за родных парализованной Анастасии…
Т-34 отмечает юбилей: раскрыты малоизвестные факты о легендарном советском…
«Я ей не нравилась»: Наталья Подольская рассказала о своих отношениях с Аллой…
Медики перечислили 8 фактов о колоректальном раке — «тихом…
Ольга Кормухина рассказала о роде деятельности 19-летней дочери…
Эксперты сообщили о снижении спроса на услуги Деда Мороза и…
Любовный треугольник Кати Жужи: как Артем Маркелов изменял сразу нескольким…
Лимитированная серия Mitsubishi ASX Black Edition появилась в…
Беременная Софья Эрнст появилась на премьере фильма «Союз…
Назван ТОП-5 военных автомобилей, которые подходят для повседневного…
Эксперты: Доллар упадет до уровня лета 2018…
Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock…
Мечтавшей стать балериной Анастасии Вертинской исполняется 75…
Россия больше не угроза: Названы главные страхи американцев в 2020…
«Наконец у нее хватило на это ума»: Максим Фадеев похвалил Аллу Пугачеву за отказ учавствовать в новогодних…
Ученые: Простой эксперимент с хлебом заставит детей мыть…
Александр Цыпкин поссорился с Ксенией Собчак из-за фотосессии…
Эксперты назвали способ подбора идеальной пары при знакомстве в…
Ольга Бузова снова подогрела слухи о романе с блогером Давидом…
«Это балет или цирк?»: Анастасия Волочкова показала выступление на пяти…
Мама звезды проекта "Дом-2" Клавы Безверховой показала голую грудь на…
Учёные рассказали, как приучить детей есть…
Анастасия Решетова приседает на снимках с Тимати, чтобы не казаться…
Юлия Волкова выглядит ровесницей своей 15-летней…
Инженеры нашли способ управлять «умной» колонкой с помощью ультразвуковых…
Арнольд Шварценеггер рассказал о реакции на постельную сцену сына в…
В Британии разработали неудобный унитаз, заставляя сотрудников больше…
Тимати в начале карьеры выступал на дне рождения…
Врачи назвали эффективные методы профилактики сахарного…
Просмотреть все новости