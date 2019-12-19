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Huawei представила в Европе смартфон P Smart Pro с выдвижной камерой

Китайская компания Huawei официально представила для рынков ряда европейских стран свой новый смартфон под названием P Smart Pro. Примечательно, что на рынках других стран модель с выдвижной фронтальной камерой более известна под названиями Honor 9X и Huawei Y9s.
Huawei представила в Европе смартфон P Smart Pro с выдвижной камерой

Отмечается, что новинка представлена для рынков Греции, Украины, Хорватии, Болгарии и других стран. Речь идет не о совсем новой модели, просто в некоторых странах Huawei P Smart Pro доступен под иными названиями. Устройство оснащено фронтальной выдвижной камерой с разрешением 16 мегапикселей, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1080+ и тройной основной камерой, максимальное разрешение которой составляет 48 Мп. Емкость встроенной аккумуляторной батареи составляет стандартные для таких устройство 4000 мАч.

Работает Huawei P Smart Pro под управлением фирменного SoC Kirin 710F и предлагает пользователю 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Из прочих особенностей стоит отметить появление разъема USB-C, а также смещение сканера отпечатков пальцев на боковую грань устройства. Модель доступна для покупки в двух цветах корпуса: голубом и черном. Ориентировочная цена новинки составит 360 долларов, однако в отдельных регионах это значение может меняться.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:46

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