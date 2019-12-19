Алисса Милано празднует свой 47-й день рождения

После закрытия этого многосерийного проекта Алисса Милано продолжила участвовать в съёмках, однако настолько же большого успеха получить не смогла. Даже сегодня многие поклонники ассоциируют артистку с ведьмой Фиби Холливелл. После второго брака Милано стала реже участвовать в съёмках, сконцентрировавшись на заботе о членах своей семьи и воспитании двоих детей. Сегодня актриса празднует своё 47-летие. При этом многие отмечают её хорошую физическую форму.В 2017-м Алисса Милано окончила декретный отпуск и стала участницей комедийных фильмов и телешоу. Невзирая на высокую творческую активность, делом своей жизни актриса считает занятие благотворительностью. Она активно борется за права женщин, оказывает помощь больным детям из Африки, а также поддерживает вегетарианство. Со своей внешностью Милано часто экспериментирует, красит волосы в фиолетовый и другие цвета. Не так давно она появилась с пирсингом в носу, сильно поразив поклонников концепцией молодежного стиля.