Доктора сообщили о привычках, приводящих к преждевременному старению





Женщинам очень аккуратно нужно ухаживать за кожей вокруг глаз, так как она очень чувствительна. Отсутствие хорошего ухода может вызывать ранние морщины даже в 20 лет. Также после процедур с водой лицо необходимо вытирать промакивающими движениями, а для умывания использовать теплую воду. Нужно помнить, что косметику с глаз можно снимать только плавными движениями.Чтобы выглядеть красиво, нужно заботиться и о позе, в которой женщина спит ночью, ведь «линии сна», разглаживающиеся в молодом возрасте, с годами остаются на лице. На такие морщины кремы не действуют, поэтому ночью нужно спать на спине или клеить вдоль мышц тейпы – специальные пластыри, помогающие предупредить морщины. Недосып тоже влияет на красоту лица, поэтому нужно придерживаться режима сна и отдыха.На преждевременное старение воздействует и гаджет, так как при работе с компьютером или смартфоном шея вытягивается, а мышцы спины слабеют, а на ней возникают морщины. Для предотвращения их появления нужно держать голову прямо, а между шеей и подбородком должен быть угол 90 градусов. Не стоит также забывать, что любовь к жевательной резинке приводит к напряжению жевательных мышц, что может приводить к асимметрии челюсти и возникновению морщин вокруг глаз.