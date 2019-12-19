Opel намеревается изменить дизайн линейки Insignia





Хотя продажи хэтчбеков и седанов быстро падают из-за роста популярности внедорожников, Opel использует новый подход, который может возродить интерес к классическому Insignia. Нынешний малогабаритный Insignia Grand Sport заменят на модель, дизайн которой находится где-то между SUV и MPV. Это не обязательно означает наличие семи мест в салоне, но стоит ожидать более дорогой и просторный автомобиль, аналогичный последней версии Renault Espace.Insignia переведут с её нынешней платформы и технологии двигателей на передовые разработки группы PSA. Это означает, что следующее поколение немецкой машины выйдет с меньшим весом, который позволит добиться роста эффективности. Приятным дополнением станут новейшие информационно-развлекательные системы и автоматизированная помощь водителю.В продажу выйдет как минимум одна гибридная версия, которая станет в ряд с крупными бензиновыми и дизельными двигателями на технологии сменных модулей. Среди вероятных вариантов комплектаций включены дизельные агрегаты мощностью 128 л. с. и бензиновые моторы PSA PureTech. Маловероятно, что новый Insignia появится до 2022 года, когда должны объявить его точные характеристики и стоимость на глобальном рынке. Известно лишь то, что будущая генерация станет на размер больше, чем Peugeot 508 SW с длиной кузова на 4778 мм и колесной базой в 2793 мм.