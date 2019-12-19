«Психологически очень сложно»: Данте вступился за родных парализованной Анастасии Заворотнюк





Как рассказал Данте, он и сам оказывался в похожей ситуации, поэтому понимает причины, по которым семья звезды «Моей прекрасной няни» отгородилась от внешнего мира и не хочет впускать посторонних за «выставленную таким образом ширму». Дело в том, что человеку всегда сложно принимать болезнь близких. «Я однажды рассказал о своей болезни во время шоу Голос, но не получил поддержки, вместо этого в мой адрес вылилось море негатива. Настя сейчас чрезвычайно уязвима, поэтому ее лучше оградить от любой критики. Пациентам с таким диагнозом психологически очень сложно и любое неприятное высказывание может все только усугубить. Я ее родных полностью поддерживаю – семья поступает правильно, отгораживаясь от фанатов и журналистов. Желаю ей скорейшего выздоровления», - приводит слова артиста портал «Дни.ру».