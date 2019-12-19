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Т-34 отмечает юбилей: раскрыты малоизвестные факты о легендарном советском танке

В этот четверг, 19 декабря, легендарный советский «танк Победы» Т-34 отмечает свой 80-летний юбилей. В этот день в 1939 году он впервые был принят на вооружение Красной армии и успел за это время стать настоящим долгожителем, превратиться в танк-победитель и обрасти огромным количеством легенд. Накануне были раскрыты некоторые малоизвестные факты о Т-34.
Т-34 отмечает юбилей: раскрыты малоизвестные факты о легендарном советском танке

Как оказалось, Т-34 является не просто самым массовым танком Второй мировой войны, но еще и танком, который дорабатывался чаще всего. За годы войны машина получила массу модификаций и изменений. Самые известные экземпляры у солдат получили прозвище «гайка», «пирожок», «формочка» и «Микки Маус». Все дело в том, что во времена ВОВ Т-34 выпускался сразу на нескольких предприятий, у каждого из которых имелась собственная технология производства башен. К примеру, башня со скошенными краями действительно очень напоминала на вид пирожок – она выпускалась еще в довоенные годы на Харьковском заводе. А вот «формочка» отличалась в специальных земляных формах на «Уралмаше». А Омский и Челябинский танковые заводы в своих цехах клепали самую простую на вид многогранную башню, прозванную «гайкой».

А еще во время войны Т-34 получил куда более грозное прозвище – «призрак». Во время нападения на СССР немецким военным не было ничего известно о новом советском танке. Дело в том, что эта боевая машина разрабатывалась в порядке собственной инициативы инженеров и изначально не заинтересовала высшее руководство Красной армии. Поэтому немцам, подробно изучившим все о бронетанковых частях СССР, не было ничего известно о новинке. При этом, уже в первые месяцы войны солдаты Германии поняли, каким упущением оказалась эта недостаточная информированность. В первые дни войны во время боев в Прибалтике, немецкие танки потерпели сокрушительное поражение, столкнувшись с Т-34. Угловое расположение брони нового отечественного танка тех лет оказалось настолько удачным, что снаряды немецких пушек буквально отскакивали от него. Именно эта особенность и стала причиной появления нового прозвища – немцы прозвали легенду «призраком».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:15

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