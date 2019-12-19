Ученые: Ожирение связано с высоким риском развития деменции





Доктор Сара Флоуд заявила, из предыдущих опытов следует, что некачественное питание и отказ от спорта может увеличивать риск возникновения деменции. Но последнее исследование показало, что эти факторы с проблемой не связаны. Краткосрочные связи с такими параметрами, скорее всего, отражают изменения в поведении. Опыты затронули каждую четвертую женщину, которая родилась в Британии с 1935 года по 1950 год, а точнее 1 137 000. Испытуемые имели средний возраст 56 лет и с деменцией не сталкивались. Они сообщали о своем росте, весе, физических упражнениях. Как оказалось, проблемы с памятью возникли через 15 лет у 18 695 человек.Исследователи узнали, что у женщин, имеющих ожирение, возрастал риск развития деменции на 21%, чем у испытуемых с нормальным индексом массы тела. Во время анализов учитывали возраст, вредные привычки, образования и остальные факторы.