Эвелина Бледанс призналась, что она плакала из-за обилия работы





Не все знаменитости российского шоу-биза стойко переносят трудности, возникающие перед Новым годом. Многочисленные корпоративы, съемки и концерты могут выбить из колеи даже самых трудолюбивых звезд. Подобная ситуация случилась и с Эвелиной Бледанс, которая несколько раз плакала во время подготовки рабочего графика. Телеведущая призналась подписчикам в соцсетях, что насыщенные делами и стрессовые дни вызывают у неё желание "быть малышкой и пойти на ручки к маме", подкрепив публикацию своим архивным детским снимком.Актриса уже успела провести три благотворительных мероприятия, но у неё впереди намечены еще и кастинг на фильм, съемка и ведение многочасового корпоратива. Она пожелала счастья коллегам, которые испытывают подобные проблемы с обилием работы. Кроме прочего, Бледанс пролила свет на некоторые подробности из личной жизни и карьерного пути. По словам знаменитости, её было очень тяжело избавиться от несерьезного, но популярного образа глуповатой медсестры в комик-труппе "Маски-шоу". Многие киноделы долгое время не желали давать артистке драматические роли, которые она впоследствии смогла выбороть.