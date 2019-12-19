«Я ей не нравилась»: Наталья Подольская рассказала о своих отношениях с Аллой Пугачевой





Впрочем, как добавляет Подольская, зла на Пугачеву она за это не держит. «У меня с ней не складывались отношения. Я не входила в число ее фаворитов или любимчиков. Я ей просто не нравилась, такое случается. Как говорит сама Алла Борисовна: я не доллар, чтобы меня все любили», - подчеркнула исполнительница. В то же время, как отмечает артистка, от самой Аллы Пугачевой постоянно исходит очень мощная энергия, что чувствовалось еще во время съемок реалити, когда Примадонна приходила к участникам. Саму же Пугачеву Наталья Подольская называет «большой личностью», отмечая, что спорить с этим утверждением глупо.В то же время, супруг певицы Владимир Пресняков вспомнил о развитии отношений с дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте. По его мнению, их отношения была основаны на взаимном поедании, поскольку, считает Пресняков-младший, он заменял бывшей супруге отца.