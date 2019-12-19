Медики перечислили 8 фактов о колоректальном раке — «тихом убийце»





В основном колоректальный рак поражает толстую кишку, иногда опухоль образуется в переходном месте из толстой кишки в прямую. В тонком кишечнике данный вид опухоли диагностируют в крайне редких случаях. Сам по себе колоректальный рак является одним из самых распространенных злокачественных новообразований после рака молочной железы (у женщин) и рака простаты или легких (у мужчин).В большинстве случаев онкологическое заболевание развивалось у людей с наследственной предрасположенностью. Медики рекомендуют людям, чьи родственники имели проблемы с колоректальным раком, чаще проходить обследование в молодом возрасте и после 55 лет, когда шансы развития заболевания возрастают в несколько раз.Из-за позднего проявления симптомов колоректальный рак называют «тихим убийцей», но сама по себе опухоль излечима в 100% случаев, если ее обнаруживают на ранней стадии. Для этого существуют несколько методов. Диагностируют не злокачественную опухоль (полипы или аденомы) при помощи колоноскопии, иногда на ее наличие указывает скрытая кровь в кале, но данный способ является неточным. Здоровый образ жизни, в свою очередь, снижает риски развития колоректального рака.