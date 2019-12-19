Любовный треугольник Кати Жужи: как Артем Маркелов изменял сразу нескольким девушкам





За плечами Кати Жужи множество романов. Также она растит дочь, которую назвала Николь. Кто именно отец девочки, доподлинно никому не известно, но говорят, что он и сейчас делает все, чтобы его ребенок ни в чем не нуждался.А вот счастливым билетом, пока по крайней мере, для Кати Жужи, по мнению большинства, стал Артем Маркелов. Он является гонщиком в классе «Формула-2», моложе своей избранницы на 7 лет, но это не главное его достоинство, ведь молодой человек наследник немаленького состояния.Свой роман, который длился практически два года, пара скрывала. Даже расписывались они чуть ли не тайно, а на церемонии присутствовали только жених и невеста. Однако о том, что у Кати и Артема отношения, говорили достаточно давно, ведь она с завидной регулярностью выставляла снимки с его испанской виллы.По словам Кати, они познакомились в Абу-Даби, именно там у Артема проходили гонки. Тогда,он ждал, что к нему приедет любимая девушка, но Катю этот факт не смутил. Она все равно начала с ним отношения. Известно, что спустя долгое время Артем Маркелов продолжал поддерживать отношения сразу с несколькими девушками, вот и выходит, что он изменял своей теперь уже супруге.