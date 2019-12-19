АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Простой эксперимент с хлебом заставит детей мыть…
EUR 69.69 USD 62.58
Курс валют на 19.12.2019

Любовный треугольник Кати Жужи: как Артем Маркелов изменял сразу нескольким девушкам

Биография у Кати Жужи достаточно богатая, ведь она экс-ведущая «Дом-2», а ко всему и бывшая подруга Ксении Бородиной, ну и, конечно же, жена наследника миллиардного состояния Артема Маркелова. К слову, именно он изменял ей с другой девушкой, будучи в отношениях.
Любовный треугольник Кати Жужи: как Артем Маркелов изменял сразу нескольким девушкам

За плечами Кати Жужи множество романов. Также она растит дочь, которую назвала Николь. Кто именно отец девочки, доподлинно никому не известно, но говорят, что он и сейчас делает все, чтобы его ребенок ни в чем не нуждался.

А вот счастливым билетом, пока по крайней мере, для Кати Жужи, по мнению большинства, стал Артем Маркелов. Он является гонщиком в классе «Формула-2», моложе своей избранницы на 7 лет, но это не главное его достоинство, ведь молодой человек наследник немаленького состояния.

Свой роман, который длился практически два года, пара скрывала. Даже расписывались они чуть ли не тайно, а на церемонии присутствовали только жених и невеста. Однако о том, что у Кати и Артема отношения, говорили достаточно давно, ведь она с завидной регулярностью выставляла снимки с его испанской виллы.


По словам Кати, они познакомились в Абу-Даби, именно там у Артема проходили гонки. Тогда,он ждал, что к нему приедет любимая девушка, но Катю этот факт не смутил. Она все равно начала с ним отношения. Известно, что спустя долгое время Артем Маркелов продолжал поддерживать отношения сразу с несколькими девушками, вот и выходит, что он изменял своей теперь уже супруге.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Mercedes-AMG назвали цену «заряженных» моделей A 45 и CLA 45 для…
Вера Брежнева представила свою новую песню "Время…
Дизайнер объяснила смысл костюма Дейнерис в финальном сезоне «Игры…
Huawei представила в Европе смартфон P Smart Pro с выдвижной…
Доктора сообщили о привычках, приводящих к преждевременному…
Эвелина Бледанс призналась, что она плакала из-за обилия…
Анастасия Костенко намерена встречать Новый год в кругу…
Opel намеревается изменить дизайн линейки…
Алисса Милано празднует свой 47-й день…
Ученые: Ожирение связано с высоким риском развития…
"Храни вас Бог": Андрей Разин поздравил фанатов с праздником Николая…
«Психологически очень сложно»: Данте вступился за родных парализованной Анастасии…
Т-34 отмечает юбилей: раскрыты малоизвестные факты о легендарном советском…
«Я ей не нравилась»: Наталья Подольская рассказала о своих отношениях с Аллой…
Медики перечислили 8 фактов о колоректальном раке — «тихом…
Ольга Кормухина рассказала о роде деятельности 19-летней дочери…
Эксперты сообщили о снижении спроса на услуги Деда Мороза и…
Любовный треугольник Кати Жужи: как Артем Маркелов изменял сразу нескольким…
Лимитированная серия Mitsubishi ASX Black Edition появилась в…
Беременная Софья Эрнст появилась на премьере фильма «Союз…
Назван ТОП-5 военных автомобилей, которые подходят для повседневного…
Эксперты: Доллар упадет до уровня лета 2018…
Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock…
Мечтавшей стать балериной Анастасии Вертинской исполняется 75…
Россия больше не угроза: Названы главные страхи американцев в 2020…
«Наконец у нее хватило на это ума»: Максим Фадеев похвалил Аллу Пугачеву за отказ учавствовать в новогодних…
Ученые: Простой эксперимент с хлебом заставит детей мыть…
Александр Цыпкин поссорился с Ксенией Собчак из-за фотосессии…
Эксперты назвали способ подбора идеальной пары при знакомстве в…
Ольга Бузова снова подогрела слухи о романе с блогером Давидом…
«Это балет или цирк?»: Анастасия Волочкова показала выступление на пяти…
Мама звезды проекта "Дом-2" Клавы Безверховой показала голую грудь на…
Учёные рассказали, как приучить детей есть…
Анастасия Решетова приседает на снимках с Тимати, чтобы не казаться…
Юлия Волкова выглядит ровесницей своей 15-летней…
Инженеры нашли способ управлять «умной» колонкой с помощью ультразвуковых…
Арнольд Шварценеггер рассказал о реакции на постельную сцену сына в…
В Британии разработали неудобный унитаз, заставляя сотрудников больше…
Тимати в начале карьеры выступал на дне рождения…
Врачи назвали эффективные методы профилактики сахарного…
Просмотреть все новости