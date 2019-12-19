Ольга Кормухина рассказала о роде деятельности 19-летней дочери Анатолии

Ольга Кормухина в эфире проекта «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» сообщила, что её дочь Анатолия в настоящее время проходит обучение в Москве. Девушка с необычным именем родилась в отношениях с Алексеем Беловым, музыкантом из коллектива «Парк Горького»., — призналась Кормухина.Знаменитость добавила, что в свободное время девушка проводит интервью со знаменитостями. Ей отлично даётся понимание мировой музыки. При этом Белов и Кормухина сами иногда удивлены её знаниями в данной сфере. Певица отметила, что дети являются «интеллектом матери», поэтому получают от неё способность мировосприятия, способности к анализу и преобразованию информации.