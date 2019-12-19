Ольга Кормухина рассказала о роде деятельности 19-летней дочери Анатолии
Ольга Кормухина рассказала о роде деятельности своей дочери Анатолии. Певица сообщила, что 19-летняя девушка отлично разбирается в мировой музыке.
Ольга Кормухина в эфире проекта «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» сообщила, что её дочь Анатолия в настоящее время проходит обучение в Москве. Девушка с необычным именем родилась в отношениях с Алексеем Беловым, музыкантом из коллектива «Парк Горького».
«Анатолия обучается в Британской высшей школе дизайна. В нашей семье довольно интересно всё получается. Мой отец мечтал петь, а певицей оказалась я. Я в детском возрасте хотела быть модельером, но сейчас этим сильно увлечена моя дочь. Считаю, у неё всё получится», — призналась Кормухина.
Знаменитость добавила, что в свободное время девушка проводит интервью со знаменитостями. Ей отлично даётся понимание мировой музыки. При этом Белов и Кормухина сами иногда удивлены её знаниями в данной сфере. Певица отметила, что дети являются «интеллектом матери», поэтому получают от неё способность мировосприятия, способности к анализу и преобразованию информации.
Ольга Кормухина в эфире проекта «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» сообщила, что её дочь Анатолия в настоящее время проходит обучение в Москве. Девушка с необычным именем родилась в отношениях с Алексеем Беловым, музыкантом из коллектива «Парк Горького».
«Анатолия обучается в Британской высшей школе дизайна. В нашей семье довольно интересно всё получается. Мой отец мечтал петь, а певицей оказалась я. Я в детском возрасте хотела быть модельером, но сейчас этим сильно увлечена моя дочь. Считаю, у неё всё получится», — призналась Кормухина.
Знаменитость добавила, что в свободное время девушка проводит интервью со знаменитостями. Ей отлично даётся понимание мировой музыки. При этом Белов и Кормухина сами иногда удивлены её знаниями в данной сфере. Певица отметила, что дети являются «интеллектом матери», поэтому получают от неё способность мировосприятия, способности к анализу и преобразованию информации.