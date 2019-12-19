Беременная Софья Эрнст появилась на премьере фильма «Союз спасения»
Супруга генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст появилась на премьере кинокартины «Союз спасения». Судя по всему, актриса больше не скрывает свою беременность. Заметно округлившийся живот знаменитости привлек большое внимание других гостей мероприятия.
Впервые разговоры о том, что Софья Эрнст может находиться в положении, появились еще в минувшем месяце. Об этом прессе стало известно от источников из близкого окружения звездной пары, хотя семья Эрнстов продолжала хранить молчание до самого последнего момента. Но с появлением актрисы на публике все сразу встало на свои места – изменения в фигуре супруги Константина Эрнста уже никак не скрыть.
На премьере нового фильма Софья Эрнст появилась в голубом платье с декольте от именитого дизайнера. Кроме того, актриса иногда прижимала руку к животу, словно гордясь тем фактом, что в скором времени станет мамой.
Впервые разговоры о том, что Софья Эрнст может находиться в положении, появились еще в минувшем месяце. Об этом прессе стало известно от источников из близкого окружения звездной пары, хотя семья Эрнстов продолжала хранить молчание до самого последнего момента. Но с появлением актрисы на публике все сразу встало на свои места – изменения в фигуре супруги Константина Эрнста уже никак не скрыть.
На премьере нового фильма Софья Эрнст появилась в голубом платье с декольте от именитого дизайнера. Кроме того, актриса иногда прижимала руку к животу, словно гордясь тем фактом, что в скором времени станет мамой.