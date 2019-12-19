Эксперты сообщили о снижении спроса на услуги Деда Мороза и Снегурочку
Специалисты сообщили, что в 2019 году потребность в услугах Деда Мороза и Снегурочки понизился на 8%, если сравнивать с прошлым годом. Но цена их услуг начала стремительно возрастать.
Согласно результатам аналитического центра «Авито Работа», в нынешнем году необходимость Деда Мороза и Снегурочку уменьшилась на 8%, хотя еще с начала декабря клиентов интересовала возможность пригласить новогодних гостей. Но, несмотря на понижение спроса, стоимость таких услуг возросла на 2,5%.
Также специалисты считают, что на 5% увеличилось количество людей, которые стремятся подработать в роли Деда Мороза и Снегурочки. Следуя результатам исследований, проанализированы более 10 тысяч объявлений об оказании похожих услуг, выпущенных с 1 по 15 декабря.
Согласно результатам аналитического центра «Авито Работа», в нынешнем году необходимость Деда Мороза и Снегурочку уменьшилась на 8%, хотя еще с начала декабря клиентов интересовала возможность пригласить новогодних гостей. Но, несмотря на понижение спроса, стоимость таких услуг возросла на 2,5%.
Также специалисты считают, что на 5% увеличилось количество людей, которые стремятся подработать в роли Деда Мороза и Снегурочки. Следуя результатам исследований, проанализированы более 10 тысяч объявлений об оказании похожих услуг, выпущенных с 1 по 15 декабря.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 09:51