Эксперты сообщили о снижении спроса на услуги Деда Мороза и Снегурочку





Согласно результатам аналитического центра «Авито Работа», в нынешнем году необходимость Деда Мороза и Снегурочку уменьшилась на 8%, хотя еще с начала декабря клиентов интересовала возможность пригласить новогодних гостей. Но, несмотря на понижение спроса, стоимость таких услуг возросла на 2,5%.Также специалисты считают, что на 5% увеличилось количество людей, которые стремятся подработать в роли Деда Мороза и Снегурочки. Следуя результатам исследований, проанализированы более 10 тысяч объявлений об оказании похожих услуг, выпущенных с 1 по 15 декабря.