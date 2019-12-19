Лимитированная серия Mitsubishi ASX Black Edition появилась в продаже





По сравнению со стандартной версией, Mitsubishi ASX Black Edition получает глянцевую черную отделку для литых 18-дюймовых дисков, зеркал и передней защитной пластины, а также хромированный наконечник выхлопа, передние противотуманные фары, защитное стекло и индикаторы, встроенные в боковые зеркала. Салон кроссовера ограниченной серии оснастили алюминиевыми педалями, отделкой из углеродного волокна на центральной панели и сидений из микро-замши, которую дополнили контрастной красной прострочкой для рулевого колеса, рычагов переключения передач и ручного тормоза.Есть также задние парковочные датчики, зажигание с кнопки и бесключевой запуск двигателя - функции, которые обычно применяются для люксового варианта Exceed. В то же время Mitsubishi отказалась от опции AWD с дизельным двигателем, оставив 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. с вариатором CVT в качестве единственной трансмиссии для линии ASX. Новый автомобиль также можно купить с передним или полным приводом за 1,4 млн рублей. Варианты цвета включают белый, серый и черный, красный и оранжевый. Стоит отметить, что японская компания ранее выпускала "черные" линейки для таких моделей, как спортивный Eclipse Cross, паркетник Outlander и ситикар Mirage.