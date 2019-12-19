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Назван ТОП-5 военных автомобилей, которые подходят для повседневного использования

Существуют автомобили, созданные для передвижения по городу и не выделяющиеся в общем потоке. Но есть и массивные брутальные внедорожники, разработанные для военной экстремальной эксплуатации. Из их числа эксперты отобрали ТОП-5 моделей, которые вполне впишутся в обычный городской трафик.
Назван ТОП-5 военных автомобилей, которые подходят для повседневного использования

ГАЗ-69 – старый добрый военный ГАЗ с настоящим полным приводом. Этот автомобиль отличается высоким уровнем надежности, поскольку имеет предельно простую конструкцию. В салоне тоже нет ничего лишнего, а вот для переключения любого из рычагов потребуется некоторая сноровка. Единственный минус – мягкая съемная крыша делает зимнюю эксплуатацию этого автомобиля не очень комфортной.

УАЗ Hunter – выпуск этого внедорожника Ульяновский завод наладил полтора десятка лет тому назад. На данный момент эта модель очень популярна у правоохранителей и только редкие гражданские водители становятся его владельцами. Автомобиль оснащен 2,7-литровым 128-сильным «атмосферником», отличается хорошим запасом прочности и просторным салоном.

Mercedes G-class – легендарный «Гелендваген» уже вряд ли можно называть именно военной машиной, поскольку сегодня он ассоциируется с роскошью и пафосом, зато значительно улучшились, в сравнении с первой версией, динамические характеристики машины. Но ведь в прежние времена данная модель была совершенно иной.

Jeep Wrangler – рамный внедорожник американской компании стал еще одним примером «автомобильной социализации». Его гражданские версии с успехом продаются в разных странах, а потому встретить такую модель на дорогах общего пользования можно очень часто.

ГАЗ 2330001 «Тигр» - этот экземпляр был создан специально для армейской службы. Высокопрочная конструкция увеличила его вес до 5 тон, а в движение машина приводится 5,9-литровым двигателем мощностью 209 лошадиных сил. В общем потоке такая машина будет выглядеть не совсем органично, зато ее можно назвать рекордсменом по брутальности.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:27

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