Мечтавшей стать балериной Анастасии Вертинской исполняется 75 лет





Примером для Анастасии Вертинской всегда служил ее отец и певец Александр Вертинский. Но первоначально актриса попыталась поступить в школу балета, куда ее не приняли из-за высокого роста. После неудачи она решила заниматься лингвистикой, но именно тогда ее заметил режиссер Александр Птушко, утвердивший на роль Ассоль в картине «Алые паруса», принесшей артистке народную известность.Часто Анастасия Вертинская отказывалась от ролей, поскольку хотела играть характерных героев, поэтому ее фильмография не такая объемная. В основном актриса тратила много усилий на сцене театра, но позднее она стала педагогом в Оксфордском университете.Сейчас Анастасия Вертинская занимается воспитанием четырех внуков и разработкой меню для ресторанов, владельцем которых является ее сын Степан Михалков. Кроме того, актриса курирует множество благотворительных проектов.