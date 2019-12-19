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Мечтавшей стать балериной Анастасии Вертинской исполняется 75 лет

Российская актриса Анастасия Вертинская сегодня отмечает 75-летний юбилей. Артистка с необычной и яркой внешностью не всегда мечтала сниматься в кино, изначально она планировала стать балериной, но из-за неподходящих физических данных в школу балета ее не взяли.
Мечтавшей стать балериной Анастасии Вертинской исполняется 75 лет

Примером для Анастасии Вертинской всегда служил ее отец и певец Александр Вертинский. Но первоначально актриса попыталась поступить в школу балета, куда ее не приняли из-за высокого роста. После неудачи она решила заниматься лингвистикой, но именно тогда ее заметил режиссер Александр Птушко, утвердивший на роль Ассоль в картине «Алые паруса», принесшей артистке народную известность.

Часто Анастасия Вертинская отказывалась от ролей, поскольку хотела играть характерных героев, поэтому ее фильмография не такая объемная. В основном актриса тратила много усилий на сцене театра, но позднее она стала педагогом в Оксфордском университете.

Сейчас Анастасия Вертинская занимается воспитанием четырех внуков и разработкой меню для ресторанов, владельцем которых является ее сын Степан Михалков. Кроме того, актриса курирует множество благотворительных проектов.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:05

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