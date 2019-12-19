Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock 5





В соответствии с заявлением Sony, устройство получит большое количество интересного функционала, который позволит вывести игровые девайсы на совершенно новый уровень. К очередному поколению консоли прилагается новый контроллер – DualShock 5. В ноябре компания Sony подала документы с заявкой на патент, в которых отмечались 8 изображений нового джойстика. На базе этих сведений итальянский разработчик Джузеппе Спинелли, известный своим подписчикам под ником Snoreyn, представил красочный рендер DualShock 5 на видео.Новинка станет использовать динамик более высокого качества, а также обеспечит продолжительное время автономной работы. У контроллера исчезла широкая световая панель. Геймпад может получить узкую линию оптической индикации над сенсорной панелью.