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Ученые: Простой эксперимент с хлебом заставит детей мыть…
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Ученые: Простой эксперимент с хлебом заставит детей мыть руки

Ученые рассказали о простом способе заставить детей мыть руки. Этот процесс имеет большое значение, однако младшие члены семьи иногда игнорируют процедуру очистки рук перед едой либо после похода в туалет.
Ученые: Простой эксперимент с хлебом заставит детей мыть руки

Для демонстрации значимости мытья рук оказалось достаточно нескольких ломтиков хлеба. Этот классический эксперимент известен многим зарубежным педагогам, однако не все реализуют опыт ввиду неоднозначного отношения к процессу роста бактерий. Несколько ломтиков хлеба были взяты из одной буханки, а после к ним прикоснулись дети, поддерживая различный уровень чистоты рук. После этого хлеб был запечатан в пластиковые пакеты для оценки ситуации спустя месяц.


Один кусок оставили нетронутым, к другому было совершено прикосновение немытыми руками. Ещё одно касание совершено после использования дезинфектора, а завершающее – после мытья рук теплой водой и мылом. После этого еще один кусочек потёрли о ноутбук в классе. В итоге, все образцы, за исключением версии с мылом и водой и контрольного образца, оказались рассадниками микроорганизмов. На кусочках хлеба можно увидеть большое количество плесени, появившейся из-за роста загрязнителей. Даже дезинфектор для рук не способен заменить полноценное мытьё с мылом.


Эксперты подчеркивают, что важно мыть руки до, во время, а также после приготовления пищи. Перед едой, после посещения туалета, сморкания, касания к животным и других подобных случаев руки загрязняются. Благодаря демонстрации все дети посчитали результаты прикосновения немытыми руками отвратительными. В итоге они стали уделять большее внимание чистоте и применению мыла.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:42

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