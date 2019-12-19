Россия больше не угроза: Названы главные страхи американцев в 2020 году





Такие данные приводятся в ежегодном докладе специалистов американской организации под названием «Совет по международным отношениям». Всего в их исследовании приведено три десятка вероятных проблем, и только две из них аналитики считают маловероятными в наступающем году – это война с Россией и обострение отношений с КНР из-за Тайваня. Впрочем, эти события все же было решено в список, поскольку они могли бы иметь очень важное значение для США. А вот наибольшие опасения у американских экспертов вызывает угроза кибератак на ключевые объекты инфраструктуры страны. Второе место досталось терактам с большим количеством жертв. Замыкает тройку «лидеров» страх столкнуться с серьезной конфронтацией в отношениях с Северной Кореей или Ираном.При этом, отмечают эксперты, в нынешний доклад включено рекордное количество угроз для США за всю историю создания таких докладов.