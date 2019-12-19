«Наконец у нее хватило на это ума»: Максим Фадеев похвалил Аллу Пугачеву за отказ учавствовать в новогодних шоу





Сообщения о том, что Примадонна не почтит своим присутствием «Голубой огонек» в преддверии нового 2020 года, судя по всему, обрадовало знаменитого композитора и музыканта. Он уверен, что популярной певице уже давно пора отказаться от выступлений на таких передачах. «Молодец, наконец у нее на это хватило ума», - одобрил решение артистки продюсер. Впрочем, похвалив Аллу Пугачеву, музыкант принялся критиковать руководство Первого канала, отметив, что пока им руководит Константин Эрнст, никаких реальных изменений в сетке ожидать не стоит. Композитор уверен, что новое поколение артистов просто не сможет конкурировать на канале с ветеранами сцены и считает, что виной всему неизменная редакционная политика нынешнего руководства. Причем, по его словам, касается это не только «Первого» но и других федеральных каналов страны, передает портал «Дни.ру».«Пока Эрнст руководит, вы там не увидите никаких новых талантов. Он один там такой талантливый. Явно считает себя таким единственным. Так что и показывать в телевизоре, кроме него самого, некого», - резко высказался в адрес продюсера канала Фадеев.